Суховъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Суховъ Авдей Епифановъ
Рождение ребёнка
13.11.1803
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова
Ляхово
Рождение ребёнка
1803
Сын: Суховъ Трофимъ
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1807
Сын: Суховъ Ипполитъ
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова
Ляхово
Рождение ребёнка
1816
Сын: Суховъ Герасимъ
Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Прасковья Иванова