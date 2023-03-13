Суховъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Суховъ Авдей Епифановъ

Мать: Сухова Катерина Трифанова

Рождение ребёнка
13.11.1803

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова

Ляхово
Рождение ребёнка
1803

Сын: Суховъ Трофимъ

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
23.01.1807

Сын: Суховъ Ипполитъ

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова

Ляхово
Рождение ребёнка
1816

Сын: Суховъ Герасимъ

Мать ребёнка: Сухова Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Прасковья Иванова

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