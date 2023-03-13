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Сухова Катерина Трифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Астафьева Авдотья

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Суховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Рождение ребёнка
1775

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Суховъ Афонасий

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Ляхово
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ

Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Авдей Епифановъ

Смерть
1792
Ляхово