Сухова Катерина Трифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Астафьева Авдотья
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Суховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Суховъ Афонасий
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Ляхово
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Суховъ Авдей Епифановъ
Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
Ляхово