Сухова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Прасковья Иванова

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Место рождения

изъ Каменки

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

изъ Каменки
Рождение ребёнка
13.11.1803

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Ляхово
Рождение ребёнка
1803

Сын: Суховъ Трофимъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Рождение ребёнка
23.01.1807

Сын: Суховъ Ипполитъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Ляхово
Рождение ребёнка
1816

Сын: Суховъ Герасимъ

Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Михаилъ

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