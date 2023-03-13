Сухова Прасковья Иванова
Место рожденияизъ Каменки
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
изъ Каменки
Рождение ребёнка
13.11.1803
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Ляхово
Рождение ребёнка
1803
Сын: Суховъ Трофимъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.01.1807
Сын: Суховъ Ипполитъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Ляхово
Рождение ребёнка
1816
Сын: Суховъ Герасимъ
Отец ребёнка: Суховъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Михаилъ