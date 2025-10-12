Татищев Алексей Евграфович
мужской, родился 29.08.1760
умер 29.09.1832
Супруги
Татищева (Ржевская) Мария Степановна21.06.1774 г.р.
Дети
Халютина (Татищева) София Алексеевна1787 г.р.
Татищева Екатерина Алексеевна1793 г.р.Показать еще 4
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Рождение
29.08.1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Халютина (Татищева) София Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Бракосочетание
25.04.1792
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татищева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Рождение ребёнка
30.09.1794
Сын: Татищев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1796
Сын: Татищев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Татищев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.02.1800
Дочь: Арсеньева (Татищева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна
Смерть
29.09.1832