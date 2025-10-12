Татищев Алексей Евграфович 29.08.1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Татищев Алексей Евграфович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.08.1760

умер 29.09.1832

Супруги
Татищева (Ржевская) Мария Степановна21.06.1774 г.р.
Дети
Халютина (Татищева) София Алексеевна1787 г.р.
Татищева Екатерина Алексеевна1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Халютина (Татищева) София Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Бракосочетание
25.04.1792

Жена: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татищева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Рождение ребёнка
30.09.1794

Сын: Татищев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Рождение ребёнка
20.03.1796

Сын: Татищев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Татищев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.02.1800

Дочь: Арсеньева (Татищева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Татищева (Ржевская) Мария Степановна

Смерть
29.09.1832

Место погребения: Донской монастырь, Moscow

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