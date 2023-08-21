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Елизавета
Елизавета
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Емельян Акулов
Около 1796 г.р.
Мать
Ульяна Яковлева
Около 1794 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Емельян Акулов
Мать:
Ульяна Яковлева
Смерть
Неизвестно
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