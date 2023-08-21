Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Емельян Акулов

Мать: Ульяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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