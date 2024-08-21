Рубан Устинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1958
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Рубан Кузьма Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Муж: Данько Иван Петрович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Данько Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Данько Иван Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Данько Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Данько Иван Петрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Данько Иван Иванович
Отец ребёнка: Данько Иван Петрович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Данько Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1939
Дочь: Данько Мария Ивановна
Отец ребёнка: Данько Иван Петрович
Смерть
1958