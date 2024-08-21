Рубан Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубан Устинья Кузьминична

Рубан Устинья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рубан Кузьма Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1911

Муж: Данько Иван Петрович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Данько Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Данько Иван Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Данько Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Данько Иван Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Данько Иван Иванович

Отец ребёнка: Данько Иван Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Данько Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Данько Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1939

Дочь: Данько Мария Ивановна

Отец ребёнка: Данько Иван Петрович

Смерть
1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.