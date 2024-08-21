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Данько Иван Петрович

Место рождения

Новочеремхово

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Данько Петр Никитич

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1911

Жена: Рубан Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Данько Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Данько Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1928

Сын: Данько Иван Иванович

Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
1930

Сын: Данько Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична

Рождение ребёнка
03.07.1939

Дочь: Данько Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична

Смерть
1970

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