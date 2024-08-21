Данько Иван Петрович
Место рожденияНовочеремхово
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Данько Петр Никитич
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Данько Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1921
Сын: Данько Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1928
Сын: Данько Иван Иванович
Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
03.07.1939
Дочь: Данько Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рубан Устинья Кузьминична
Смерть
1970