Соколов Александр Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1959
Дата смерти2002
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959
Отец: Соколов Владислав
Рождение ребёнка
23.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1984
Дочь: Пахалко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.09.1987
Сын: Соколов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002