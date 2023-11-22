Соколов Александр Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Александр Владиславович

Соколов Александр Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1959

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1959

Отец: Соколов Владислав

Мать: Соколова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
23.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1984

Дочь: Пахалко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1987

Сын: Соколов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Соколова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Александровна

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close