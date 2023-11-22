Соколова (Демагина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1960
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1960
Рождение ребёнка
23.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович
Рождение ребёнка
17.09.1984
Дочь: Пахалко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович
Рождение ребёнка
28.09.1987
Сын: Соколов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020