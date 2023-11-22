Соколова (Демагина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Демагина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1960

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1960

Отец: Демагин Александр Григорьевич

Мать: Демагина Нина Александровна

Рождение ребёнка
23.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович

Рождение ребёнка
17.09.1984

Дочь: Пахалко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович

Рождение ребёнка
28.09.1987

Сын: Соколов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Владиславович

Смерть
2020
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