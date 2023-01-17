Горшкова Акилина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак. Невеста - 2 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно