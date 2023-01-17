Горшкова Акилина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Акилина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.03.1888

Муж: Тишков Василий Евдокимович

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак. Невеста - 2 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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