Тишков Василий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТишков Василий Евдокимович

Тишков Василий Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.03.1888

Жена: Горшкова Акилина Игнатьевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак. Невеста - 2 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close