Тишков Василий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак. Невеста - 2 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно