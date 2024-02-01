Елецкая Прабабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкая Прабабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Перепросова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Елецкий Прадед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Елецкий Прадед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибизова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Елецкий Прадед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Карл Николаевич

Отец ребёнка: Елецкий Прадед

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елецкий Прадед

Смерть
Неизвестно
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