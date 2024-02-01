Елецкая Прабабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Перепросова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Елецкий Прадед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елецкая Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Елецкий Прадед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чибизова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Елецкий Прадед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елецкий Прадед
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елецкий Прадед
Смерть
Неизвестно