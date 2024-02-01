Перепросова (Елецкая) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепросова (Елецкая) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

06.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: Елецкий Прадед

Мать: Елецкая Прабабушка

Рождение ребёнка
1919

Сын: Перепросов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Перепросова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Перепросов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Перепросов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Перепросов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
30.01.1935

Сын: Перепросов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Цыплухина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Алексенко Кривобокова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Федорова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
18.09.1944

Дочь: Касьянова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич

Верхняя Добринка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
06.05.1984
Орёл, город Орёл, Орловская область
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