Перепросова (Елецкая) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1901
Дата смерти06.05.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Елецкий Прадед
Мать: Елецкая Прабабушка
Сын: Перепросов Илья Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Дочь: Перепросова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Сын: Перепросов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Сын: Перепросов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Сын: Перепросов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Сын: Перепросов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Дочь: Цыплухина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Дочь: Алексенко Кривобокова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Дочь: Федорова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич
Дочь: Касьянова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Перепросов Николай Андреевич