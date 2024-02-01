Елецкий Прадед
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Перепросова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елецкая Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чибизова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елецкая Прабабушка
Смерть
Неизвестно