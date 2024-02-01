Елецкий Прадед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлецкий Прадед

Елецкий Прадед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Перепросова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибизова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Карл Николаевич

Мать ребёнка: Елецкая Прабабушка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елецкая Прабабушка

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close