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Просвиркин Василий Павлович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Просвиркин Павел Иванович

Мать: Просвиркина Екатерина Поликарповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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