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Просвиркин Василий Павлович
Просвиркин Василий Павлович
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Место рождения
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Дата рождения
1888
Пол
Мужской
Отец
Просвиркин Павел Иванович
1856 г.р.
Мать
Просвиркина (Кивалова) Екатерина Поликарповна
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Просвиркин Павел Иванович
Мать:
Просвиркина Екатерина Поликарповна
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
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