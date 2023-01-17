Рычкова Евгения Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Рычков Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Рычков Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно