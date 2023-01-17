Рычкова Евгения Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Евгения Назаровна

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Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Рычков Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Рычков Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Рычков Пётр Спиридонович

Отец ребёнка: Рычков Спиридон Степанович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Спиридон Степанович

Смерть
Неизвестно
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