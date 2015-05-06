Комарова (Семенычева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1949
Дата смерти06.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1974
Дочь: Кулыгина (Петрова) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Петров Виктор Степанович
Смерть
06.05.2015
Яровская, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область