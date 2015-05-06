Комарова (Семенычева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Семенычева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1949

Дата смерти

06.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949

Отец: Семенычев Иван Дмитриевич

Мать: Семенычева (Яковлева) Ксения (Аксинья) Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Андрей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1974

Дочь: Кулыгина (Петрова) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Петров Виктор Степанович

Смерть
06.05.2015
Яровская, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

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