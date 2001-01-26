Семенычева (Яковлева) Ксения (Аксинья) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменычева (Яковлева) Ксения (Аксинья) Яковлевна

Семенычева (Яковлева) Ксения (Аксинья) Яковлевна

avatar

Место рождения

Кумохино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.02.1926

Дата смерти

26.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлева Евгенья

Кумохино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
д. Богомолово?
Бракосочетание
28.02.1948

Муж: Семенычев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.02.1949

Дочь: Комарова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1950

Сын: Семенычев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурашова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенычев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенычев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич

Смерть
26.01.2001
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: ИБС, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close