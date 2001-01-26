Семенычева (Яковлева) Ксения (Аксинья) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1926
Дата смерти26.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1926
Отец: Яковлев Яков
Мать: Яковлева Евгенья
д. Богомолово?
Бракосочетание
28.02.1948
Рождение ребёнка
17.02.1949
Дочь: Комарова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1950
Сын: Семенычев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурашова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенычев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Семенычев Иван Дмитриевич
Смерть
26.01.2001
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: ИБС, атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз