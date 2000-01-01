Loder-Symonds Robert Francis
Место рожденияBerkshire, England
Дата рождения1884
Дата смерти03.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Loder-Symonds Frederick Cleave
Мать: Elizabeth Emily
Berkshire, England
Место жительства
1891
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Loder-Symonds, D.s.o. M.c Robert Guy
Мать ребёнка: Loder-Symonds Agnes Muriel
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1915
Rouen District, France (KIA)