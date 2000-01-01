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Loder-Symonds Robert Francis

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Место рождения

Berkshire, England

Дата рождения

1884

Дата смерти

03.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Loder-Symonds Frederick Cleave

Мать: Elizabeth Emily

Berkshire, England
Место жительства
1891
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Loder-Symonds, D.s.o. M.c Robert Guy

Мать ребёнка: Loder-Symonds Agnes Muriel

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Loder-Symonds Agnes Muriel

Смерть
03.03.1915
Rouen District, France (KIA)
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