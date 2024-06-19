Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Никита Семенович
Отец ребёнка: Семен Сидорович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Сидорович
Смерть
Неизвестно