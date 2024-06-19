Прасковья Степановна 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Сидорович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Сидорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Сидорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Сидорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Никита Семенович

Отец ребёнка: Семен Сидорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Сидорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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