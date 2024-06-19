Семен Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор
Мать: Жена Сидора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Никита Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно