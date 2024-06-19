Семен Сидорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Сидорович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор

Мать: Жена Сидора

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Никита Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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