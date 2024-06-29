Бут Евдокия Артемовна Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бут Евдокия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Бут Николай Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бут Василий Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Бут) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Бут) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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