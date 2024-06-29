Бут Евдокия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Бут Николай Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бут Василий Иванович
Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Бут) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Бут) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно