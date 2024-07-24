Федот Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Илларионова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Федотов
Мать ребёнка: Наталья Илларионова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Федотова
Мать ребёнка: Наталья Илларионова
Рождение ребёнка
27.07.1852
Сын: Никанор Федотов
Мать ребёнка: Наталья Илларионова
Рождение ребёнка
26.05.1855
Сын: Георгий Федотов
Мать ребёнка: Наталья Илларионова
Смерть
Неизвестно