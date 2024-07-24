Федот Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Илларионова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Федотов

Мать ребёнка: Наталья Илларионова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Федотова

Мать ребёнка: Наталья Илларионова

Рождение ребёнка
27.07.1852

Сын: Никанор Федотов

Мать ребёнка: Наталья Илларионова

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1855

Сын: Георгий Федотов

Мать ребёнка: Наталья Илларионова

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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