Пучкова Фекла Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Пучков Илья Еремеевич
Бракосочетание
17.01.1888
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Поручители: Арский Дмитрий Дементьевич Попов Никита Гордин Николай Зарычнфй Данис Васильевич
Смерть
Неизвестно