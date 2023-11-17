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Пучкова Фекла Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Пучков Илья Еремеевич

Мать: Пучкова Параскева Ивановна

Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Рудов Иван Иоакимович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Поручители: Арский Дмитрий Дементьевич Попов Никита Гордин Николай Зарычнфй Данис Васильевич
Смерть
Неизвестно
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