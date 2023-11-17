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Рудов Иван Иоакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Пучкова Фекла Ильина

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Поручители: Арский Дмитрий Дементьевич Попов Никита Гордин Николай Зарычнфй Данис Васильевич
Смерть
Неизвестно
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