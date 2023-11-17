Рудов Иван Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1888
Жена: Пучкова Фекла Ильина
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Поручители: Арский Дмитрий Дементьевич Попов Никита Гордин Николай Зарычнфй Данис Васильевич
Смерть
Неизвестно