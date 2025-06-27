Геринг Георгий Борисович
мужской, родился 27.04.1900
умер 01.01.1953, Воркута, Воркута, Республика Коми
Супруги
Шепелева (Мезенцова) Наталья Сергеевна11.11.1904 г.р.
Дети
Захарченко (Геринг) Вера Георгиевна24.03.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1923
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Захарченко (Геринг) Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Шепелева (Мезенцова) Наталья Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.01.1953
Воркута, Воркута, Республика Коми