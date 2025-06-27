Геринг Георгий Борисович 27.04.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Геринг Георгий Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.04.1900

умер 01.01.1953, Воркута, Воркута, Республика Коми

Супруги
Шепелева (Мезенцова) Наталья Сергеевна11.11.1904 г.р.
Дети
Захарченко (Геринг) Вера Георгиевна24.03.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1923

Жена: Шепелева (Мезенцова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Захарченко (Геринг) Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Шепелева (Мезенцова) Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
01.01.1953
Воркута, Воркута, Республика Коми

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