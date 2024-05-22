Шихалева -- Харитина Фоминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева -- Харитина Фоминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихалева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 В крёстных
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Кирилл Антонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шихалев Агафон Кириллович

Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шихалев Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1861

Дочь: Шихалева Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1863

Дочь: Шихалева Минодора Кирилловна

Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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