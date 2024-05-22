Шихалева -- Харитина Фоминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихалева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович
1877 В крёстных
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шихалев Агафон Кириллович
Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шихалев Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович
Рождение ребёнка
23.03.1861
Дочь: Шихалева Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович
Рождение ребёнка
28.12.1863
Дочь: Шихалева Минодора Кирилловна
Отец ребёнка: Шихалев Кирилл Антонович
Смерть
Неизвестно