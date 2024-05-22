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Шихалев Кирилл Антонович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шихалев Антон Кириллович

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихалева Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 В крёстных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шихалев Агафон Кириллович

Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шихалев Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1861

Дочь: Шихалева Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1863

Дочь: Шихалева Минодора Кирилловна

Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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