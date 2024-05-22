Шихалев Кирилл Антонович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шихалев Антон Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихалева Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна
1877 В крёстных
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шихалев Агафон Кириллович
Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шихалев Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна
Рождение ребёнка
23.03.1861
Дочь: Шихалева Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна
Рождение ребёнка
28.12.1863
Дочь: Шихалева Минодора Кирилловна
Мать ребёнка: Шихалева -- Харитина Фоминовна
Смерть
Неизвестно