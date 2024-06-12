Алена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

1737 г.р.
1744 г.р.
1760 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Федорович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1744

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1760

Дочь: настасья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1767

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