Алена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Федорович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1744
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1760
Дочь: настасья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1767