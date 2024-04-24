Казанский Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.
Сын: Казанский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Казанская Александра Ивановна
Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 788
Смерть
Неизвестно