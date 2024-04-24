Казанский Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанский Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.

Сын: Казанский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Казанская Александра Ивановна

Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 788
Смерть
Неизвестно

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