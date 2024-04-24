Казанский Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1901 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038699, стр. 788
Крещение
05.06.1901 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Запасный унтер-офицер Иван Алексеев Казанский; Ефремовского мещанина Алексея Иванова Смирнова жена Варвара Александрова.
Смерть
Неизвестно