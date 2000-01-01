Упская (Зинченко) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упская (Зинченко) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.?

Отец: Зинченко Дмитрий Александрович

Мать: Зинченко Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
06.?.?

Дочь: Алена Владимировна

Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич

Рождение ребёнка
14.?.?

Сын: Упский Александр Викторович

Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упский Владислав Викторович

Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упский Вктор Анатольевич

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