Упская (Зинченко) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.?.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.?
Рождение ребёнка
06.?.?
Дочь: Алена Владимировна
Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич
Рождение ребёнка
14.?.?
Сын: Упский Александр Викторович
Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Упский Владислав Викторович
Отец ребёнка: Упский Вктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно