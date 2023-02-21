Зинченко Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинченко Дмитрий Александрович

Зинченко Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.?.?

Дочь: Упская Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Зинченко Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изотова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Зинченко Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Вера Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close