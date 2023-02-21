Зинченко Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
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Дочь: Упская Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Зинченко Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изотова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Зинченко Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинченко Вера Сергеевна