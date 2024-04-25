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Семанов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Семанов Алексей Максимович

Мать: Семанова Евдокия Федоровна

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
1762
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Семанов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Семанова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Семанов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
?.07.1782 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федорова (Семанова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.06.1786 ст.

Дочь: Семанова Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 15 о рождении 3 июня 1786 года дочери Акилины у крестьянина деревни Офролицкой Дмитрия Семанова. Крещена 3 июня 1786 года. Восприемница: крестьянина Василия Семанова дочь Дарья. | ГААО. Ф.29 Оп. 2... Показать все
Смерть
1789
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
ГААО. Ф.51 Оп. 11 Т. 2 Дело 2696 | Госархив Архангельской области (РС) | Ревизские сказки Емецого прихода

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