Семанов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Семанов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Семанова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федорова (Семанова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
03.06.1786 ст.
Дочь: Семанова Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Семанова (Тетерина) Наталья Никитична
- № 15 о рождении 3 июня 1786 года дочери Акилины у крестьянина деревни Офролицкой Дмитрия Семанова. Крещена 3 июня 1786 года. Восприемница: крестьянина Василия Семанова дочь Дарья. | ГААО. Ф.29 Оп. 2... Показать все
Смерть
1789
ГААО. Ф.51 Оп. 11 Т. 2 Дело 2696 | Госархив Архангельской области (РС) | Ревизские сказки Емецого прихода