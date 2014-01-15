Целикова (Овечкина) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения07.06.1937
Дата смерти15.01.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937
Отец: Овечкин Павел
Мать: Овечкина Елизавета
Рождение ребёнка
01.05.1971
Дочь: Сосновская Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Целиков Лев Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Михаил Германович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2014