Целикова (Овечкина) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова (Овечкина) Людмила Павловна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

07.06.1937

Дата смерти

15.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937

Отец: Овечкин Павел

Мать: Овечкина Елизавета

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.05.1971

Дочь: Сосновская Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Целиков Лев Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Михаил Германович

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Лев Сергеевич

Смерть
15.01.2014
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