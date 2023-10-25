Герасимова Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Сын: Герасимов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Андреевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1912 ст.

Дочь: Герасимова Домна Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Андреевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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