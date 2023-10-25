Герасимова Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Сын: Герасимов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1912 ст.
Дочь: Герасимова Домна Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно