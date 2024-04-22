Герасимов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Сын: Герасимов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Герасимова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1912 ст.
Дочь: Герасимова Домна Николаевна
Мать ребёнка: Герасимова Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно