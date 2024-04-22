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Герасимов Николай Андреевич

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1878 ст.

Отец: Герасимов Андрей Герасимович

Мать: Герасимова Мария Егоровна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Сын: Герасимов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Герасимова Матрёна Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1912 ст.

Дочь: Герасимова Домна Николаевна

Мать ребёнка: Герасимова Матрёна Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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