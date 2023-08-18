Куломзин Анатолий Анатольевич
мужской, родился 01.07.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер ?.05.1941, Париж
ОтецКуломзин Анатолий Николаевич03.01.1838 г.р.
МатьКуломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна19.09.1842 г.р.
Супруги
Дети
Куломзин Николай Анатольевич27.06.1912 г.р.
Куломзина Татьяна Анатольевна1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.02.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1912
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Куломзина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна
Смерть
?.05.1941