Куломзин Анатолий Анатольевич 01.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куломзин Анатолий Анатольевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.07.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер ?.05.1941, Париж

Отец
Куломзин Анатолий Николаевич03.01.1838 г.р.
Мать
Куломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна19.09.1842 г.р.
Супруги
Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна1879 г.р.
Дети
Куломзин Николай Анатольевич27.06.1912 г.р.
Куломзина Татьяна Анатольевна1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870

Отец: Куломзин Анатолий Николаевич

Мать: Куломзина (Замятнина) Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Куломзин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Куломзина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна

Смерть
?.05.1941

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