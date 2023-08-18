Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1912
Сын: Куломзин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Куломзин Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Куломзина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Куломзин Анатолий Анатольевич
Смерть
1914