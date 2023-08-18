Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куломзина (Голенищева-Кутузова) Татьяна Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Куломзин Анатолий Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Куломзин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Куломзин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Куломзина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Куломзин Анатолий Анатольевич

Смерть
1914
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