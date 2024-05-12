Прилуцкий Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прилуцкий Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Приходченко Татьяна Аркадьевна

Рождение ребёнка
02.10.1981

Сын: Прилуцкий Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Приходченко Татьяна Аркадьевна

Большая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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