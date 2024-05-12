Прилуцкий Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Приходченко Татьяна Аркадьевна
Рождение ребёнка
02.10.1981
Сын: Прилуцкий Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Приходченко Татьяна Аркадьевна
Большая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно