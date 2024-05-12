Приходченко Татьяна Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения09.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Прилуцкий Владимир
Рождение ребёнка
02.10.1981
Сын: Прилуцкий Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Прилуцкий Владимир
Большая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно