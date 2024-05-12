Приходченко Татьяна Аркадьевна 09.11.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходченко Татьяна Аркадьевна

Место рождения

Херсон

Дата рождения

09.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.?

Отец: Аркадий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова (Прилуцкая) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Прилуцкий Владимир

Рождение ребёнка
02.10.1981

Сын: Прилуцкий Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Прилуцкий Владимир

Большая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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