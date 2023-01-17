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Пухов Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

20.01.1876

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1876

Отец: Пухов Сергей Гаврилович

Мать: Пухова Анна Кузьминична

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Пухова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Надежда Геннадьевна

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Пухов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
09.11.1909

Сын: Пухов Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: София Геннадьевна

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Пухова Зоя Геннадьевна

Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна

Смерть
После 1929
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