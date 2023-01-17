Пухов Геннадий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1876
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1876
Отец: Пухов Сергей Гаврилович
Мать: Пухова Анна Кузьминична
Бракосочетание
21.01.1901
Жена: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Пухов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
09.11.1909
Сын: Пухов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Вера Геннадьевна
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: София Геннадьевна
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Пухова Зоя Геннадьевна
Мать ребёнка: Пухова Марфа Яковлевна
Смерть
После 1929