Пухова (Галанина) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти23.11.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1861
Дочь: Пухова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: Пухова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
11.12.1863
Дочь: Пухова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
25.01.1866
Дочь: Голубева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
10.10.1869
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.08.1872
Сын: Пухов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.01.1876
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
25.11.1878
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1910