Пухова (Галанина) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Галанина) Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

23.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1861

Дочь: Пухова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: Пухова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1863

Дочь: Пухова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1866

Дочь: Голубева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
10.10.1869

Сын: Пухов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
14.08.1872

Сын: Пухов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
20.01.1876

Сын: Пухов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
25.11.1878

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пухов Сергей Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Сергей Гаврилович

Смерть
23.11.1910
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