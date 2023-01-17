Пухова (Галанина) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Пухов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1909
Сын: Пухов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: София Геннадьевна
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Пухова Зоя Геннадьевна
Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич
Смерть
Неизвестно