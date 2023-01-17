Пухова (Галанина) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Галанина) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Пухов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Пухов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
09.11.1909

Сын: Пухов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: София Геннадьевна

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Пухова Зоя Геннадьевна

Отец ребёнка: Пухов Геннадий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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