Трантин Авенир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Николай Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмочкина (Трантина) Надежда Авенировна
Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1948
Сын: Трантин Константин Авенирович
Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1950
Сын: Трантин Алексей Авенирович
Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно