Трантин Авенир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрантин Авенир Николаевич

Трантин Авенир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Николай Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмочкина (Трантина) Надежда Авенировна

Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1948

Сын: Трантин Константин Авенирович

Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1950

Сын: Трантин Алексей Авенирович

Мать ребёнка: Трантина (Щеткина) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.