Трантина (Щеткина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трантина (Щеткина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1948

Сын: Трантин Константин Авенирович

Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1950

Сын: Трантин Алексей Авенирович

Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмочкина Надежда Авенировна

Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Авенир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно
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