Трантина (Щеткина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1948
Сын: Трантин Константин Авенирович
Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1950
Сын: Трантин Алексей Авенирович
Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмочкина Надежда Авенировна
Отец ребёнка: Трантин Авенир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно