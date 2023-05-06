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Миронова Фёкла
Миронова Фёкла
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Трофим
1852 г.р.
Дети
Ульяна
1877 г.р.
Сергей
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь:
Ульяна
Отец ребёнка:
Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Отец ребёнка:
Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Трофим
Смерть
Неизвестно
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