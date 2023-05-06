Миронова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим

Смерть
Неизвестно
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