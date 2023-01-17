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Тинетов Иоанн Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.01.1836

Дата смерти

01.03.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1836

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Петрова (тенетова) Агапия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.01.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Молитовал, имя нарек и крещение совершил Онаго ж села Священником Петром Стефановым. При крещении были того ж села Диакон Иван Макаров, дьячок Федор Трифонов, пономарь Никанор Иванов. Воспреемник - Он... Показать все
Смерть
01.03.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от кашля | от кашля
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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