Тинетов Иоанн Иванов
Место рождения
Дата рождения07.01.1836
Дата смерти01.03.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1836
Крещение
07.01.1836
Молитовал, имя нарек и крещение совершил Онаго ж села Священником Петром Стефановым. При крещении были того ж села Диакон Иван Макаров, дьячок Федор Трифонов, пономарь Никанор Иванов. Воспреемник - Он... Показать все
Смерть
01.03.1836
Причина смерти: от кашля | от кашля
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви