Петрова (Тенетова) Агапия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тенетова) Агапия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Иван Павлов

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.05.1834

Муж: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1836

Сын: Тинетов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1838

Сын: Петров (тенетов) Корнилий (Корнил) Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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