Петрова (Тенетова) Агапия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Иван Павлов
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
19.05.1834
Казанская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1836
Сын: Тинетов Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
13.09.1838
Сын: Петров (тенетов) Корнилий (Корнил) Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно