Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1901
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ридчер Амалия Давидовна
Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Фритц Иван Давидович
Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гладких Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович
Смерть
Неизвестно