Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унгефук Мария - Елизавета Иоганесовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1901

Отец: Унгефуг Иоганес Яковлевич

Мать: Унгефуг Екатерина Мартыновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фритц Виктор Давидович

Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ридчер Амалия Давидовна

Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Фритц Иван Давидович

Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гладких Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Фритц Давид Генрихович

Смерть
Неизвестно
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